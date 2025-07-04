Структура «Авито» купила платформу для аналитики Sigma у компании EXPF

Маркетплейс планирует интегрировать её с собственным решением.Сделка «находится в процессе закрытия», её сумму в «Авито» не раскрывают, пишет «Коммерсантъ». В рамках покупки «Авито Тех» «приобретает технологическое решение EXPF Sigma».Команда создателей Sigma присоединится к «Авито», также «Авито Тех» получит доступ к клиентской базе EXPF по направлению продуктовой аналитики. Платформы интегрируют друг с другом. В «Авито» рассчитывают таким образом занять «значительную долю» на российском рынке цифровой аналитики и усилить позиции собственной профильной платформы Trisigma.По мнению опрошенных «Ъ» аналитиков, покупка Sigma сэкономит «Авито» время на разработку и ИТ-ресурсы, а также даст выход на целевую аудиторию, «более массовую», поскольку собственный продукт компании нацелен на крупный бизнес.#новости #авито