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Евгения Евсеева
Деньги

Структура «Авито» купила платформу для аналитики Sigma у компании EXPF

Маркетплейс планирует интегрировать её с собственным решением.

  • Сделка «находится в процессе закрытия», её сумму в «Авито» не раскрывают, пишет «Коммерсантъ». В рамках покупки «Авито Тех» «приобретает технологическое решение EXPF Sigma».
  • Команда создателей Sigma присоединится к «Авито», также «Авито Тех» получит доступ к клиентской базе EXPF по направлению продуктовой аналитики. Платформы интегрируют друг с другом.
  • В «Авито» рассчитывают таким образом занять «значительную долю» на российском рынке цифровой аналитики и усилить позиции собственной профильной платформы Trisigma.
  • По мнению опрошенных «Ъ» аналитиков, покупка Sigma сэкономит «Авито» время на разработку и ИТ-ресурсы, а также даст выход на целевую аудиторию, «более массовую», поскольку собственный продукт компании нацелен на крупный бизнес.

#новости #авито

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