Некоторые удалёнщики из России столкнулись с двойным налогообложением при работе с Казахстаном

ФНС начала рассылать россиянам с доходом от казахстанских фирм уведомления о необходимости уплатить НДФЛ по полной ставке за 2022-2023 годы.При этом заработок за тот период уже облагался в Казахстане индивидуальным подоходным налогом (ИПН) по ставке 5-20%, и россияне отразили это в декларациях, передают «Ведомости» со ссылкой на юристов. В GidPrava Consulting Group рассказали, что обращения из-за двойного обложения становятся массовыми.Между странами действует Конвенция об устранении двойного налогообложения от 1996 года. Факторов, которые определяют, кто взимает налог с доходов от работы по найму, два — какую должность занимает человек и в какой стране он находился, когда выполнял работу.Если сотрудник работал на казахстанскую компанию, находясь в Казахстане, значит, там ИПН и остаётся. Если из России, должен платить только НДФЛ. Исключение — доходы директоров: налог с них платят в стране работодателя. ФНС разослала уведомления тем, кто, по её мнению, работал на Казахстан удалённо из России.Казахстанские компании не должны удерживать ИПН с доходов дистанционных работников с российским гражданством. Но если так случилось, возможность зачесть уплаченный налог в России исключена, говорится на сайте ФНС. А часть россиян, подававших декларации самостоятельно, рассчитывали доплатить в России только разницу — например, 3 из 13%.Ситуацию осложняет то, что Казахстан удерживает налог в 10% с нерезидентов, работающих в стране по найму, автоматически. А российские инспекторы нередко думают, что сотрудник, который пробыл в России не менее 183 дней в течение календарного года, не мог работать на казахстанскую фирму иначе как удалённо.Источник фото: Easy Payments#новости