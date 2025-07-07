Россия ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Оно должно вступить в силу с 1 января 2026 года — после обмена уведомлениями о выполнении внутригосударственных процедур. Закон о ратификации подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.О подписании соглашения российский Минфин сообщил в феврале 2025 года. Оно распространяется на подоходный и корпоративный налоги в ОАЭ, а также налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество организаций и физлиц в России, пояснили в министерстве.Ставка налога на доходы от дивидендов, процентов и роялти составит 10%, отмечали в Минфине при подготовке к подписанию соглашения в январе 2025 года. В результате налоговая нагрузка при выплатах в адрес компаний в ОАЭ сократится в 1,5 раза на дивиденды и в 2,5 раза на проценты и роялти, указывали опрошенные «Ведомостями» эксперты. До этого между странами действовала редакция соглашения от 2011 года, по которой налоговые льготы предусмотрены только для госучреждений, а также организаций с госучастием и суверенных фондов.#новости