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Таня Боброва
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Трамп объявил о введении с 1 августа 2025 года пошлин в 25% на ввозимые из Казахстана, Японии и Южной Кореи в США товары

И пригрозил увеличить размер пошлин в случае ответных мер.

Обновлено в 21:23 мск. Трамп опубликовал аналогичные копии писем в адрес Малайзии (пошлина составит 25%), Казахстана (25%), Южной Африки (30%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%).

  • Президент США Дональд Трамп опубликовал копии писем в адрес премьер-министра Японии и президента Южной Кореи в Truth Social, обратило внимание CNBC.
  • Согласно скриншотам, с 1 августа 2025 года США введут единую ставку пошлины в 25% на импорт из этих двух стран. В случае ответных мер Трамп пригрозил увеличить размер тарифов.
  • The New York Times ожидает, что администрация Трампа направит 7 июля 2025 года аналогичные письма с описанием тарифов и другим странам. До этого президент говорил, что планирует уведомить 12-15 государств, с которыми США не достигли соглашений о снижении «экономических барьеров», указывает издание.
  • Bloomberg отмечает, что пошлины фактически те же, о которых Трамп объявил в апреле 2025 года: для Японии ставка тогда составила 24%, для Южной Кореи — 25%. После президент ввёл паузу в повышении пошлин для некоторых стран на 90 дней для переговоров. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

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