Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Инвестиции
Личный опыт
AI
Деньги
Образование
Телеграм
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Деньги

Дубайский стартап по разработке «умных» линз Xpanceo с основателями из России и Украины привлёк $250 млн при оценке в $1,35 млрд

У компании есть несколько прототипов с функциями расширенной реальности.

Источник: Xpanceo
Источник: Xpanceo
  • Раунд A возглавила гонконгская компания Opportunity Venture. В 2023-м на посевном этапе она вложила в стартап $40 млн.
  • Xpanceo в 2021 году основали российский предприниматель Роман Аксельрод и украинский учёный Валентин Волков. Стартап разрабатывает «умные» контактные линзы.
  • У Xpanceo уже есть несколько прототипов устройств с функциями расширенной реальности, увеличения изображений, ночного видения и мониторинга состояния здоровья в реальном времени, пишет Bloomberg.
  • Издание также отмечает, что к концу 2026-го компания планирует выпустить модель «умных» линз, которая будет готова к проведению клинических испытаний.

#новости

16
3
3
2
1
57 комментариев