Дубайский стартап по разработке «умных» линз Xpanceo с основателями из России и Украины привлёк $250 млн при оценке в $1,35 млрд

У компании есть несколько прототипов с функциями расширенной реальности.Источник: XpanceoРаунд A возглавила гонконгская компания Opportunity Venture. В 2023-м на посевном этапе она вложила в стартап $40 млн.Xpanceo в 2021 году основали российский предприниматель Роман Аксельрод и украинский учёный Валентин Волков. Стартап разрабатывает «умные» контактные линзы.У Xpanceo уже есть несколько прототипов устройств с функциями расширенной реальности, увеличения изображений, ночного видения и мониторинга состояния здоровья в реальном времени, пишет Bloomberg.Издание также отмечает, что к концу 2026-го компания планирует выпустить модель «умных» линз, которая будет готова к проведению клинических испытаний.#новости