Акции производителя сухих завтраков Kellogg на премаркете выросли на 63% после новостей о продаже компании итальянской Ferrero

Источники The Wall Street Journal оценивают сделку в $3 млрд.Обновлено в 16:59 мск. Ferrero официально объявила о покупке американской WK Kellogg за $3,1 млрд. 9 июля 2025 года акции американского производителя сухих завтраков Kellogg завершили торги на отметке $17,5 — на 3,5% выше итогов предыдущей сессии. На премаркете 10 июля 2025 года ценные бумаги компании выросли на 63,7%, достигнув максимума в $27,68. На 14:25 мск они торгуются по цене $26,88.Вечером 9 июля WSJ сообщила, что компанию планирует купить итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero (Nutella, Kinder, Ferrero Rocher). По словам источников газеты, сумма сделки может составить около $3 млрд.Переговоры между компаниями находятся на «продвинутой» стадии, а сделку планируют закрыть до середины июля 2025 года, уточнили собеседники.В 2017 году Ferrero купила американскую компанию по производству шоколада Fannie May, а в 2018-м приобрела американское кондитерское подразделение швейцарской Nestle.#новости