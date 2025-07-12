Александр Торбахов перестал быть владельцем контрольного пакета акций «Вымпелкома» — РБК

В компании отказались от комментариев. Торбахов не ответил на запрос издания.По словам источника РБК, долю Торбахова в капитале «Коперник-Инвест 3», которой принадлежит «Вымпелком» (бренд «Билайн»), перераспределили между остальными совладельцами. В совет директоров он тоже больше не входит. Изменения подтвердил собеседник издания, близкий к совладельцам «Вымпелкома».Торбахов дважды руководил «Вымпелкомом». В 2009-2010 годах был соруководителем. С весны 2020-го и до середины 2024 года — гендиректором, после чего возглавил совет директоров, передав пост гендиректора Сергею Анохину. Причины не называли.В конце мая 2025 года суд арестовал часть активов Торбахова и ещё нескольких человек в качестве обеспечительной меры по делу о банкротстве «Унечского завода тугоплавких металлов». Имущество завода продали, но денег не хватило на покрытие долгов, поэтому конкурсный управляющий призвал привлечь к субсидиарной ответственности «контролирующих должника лиц».Торбахов пытался оспорить решение об аресте имущества, но суд отказал. Тогда же он покинул пост главы «Коперник-Инвест 3» и зарегистрированных на него «Коперник-Инвест» и «Коперник-Инвест 2».Торбахов. Источник фото: РБКТелекоммуникационный холдинг Veon закрыл сделку по продаже «Билайна» группе российских топ-менеджеров во главе с Торбаховым в 2023 году. Точное распределение долей не раскрывали.#новости #билайн