Дональд Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины против России и её торговых партнёров, если через 50 дней не будет заключено мирное соглашение с Украиной

После его заявлений индекс Мосбиржи подскочил с 2640 до 2700 пунктов. Фото AFPО планах ввести вторичные санкции против России и её торговых партнёров Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете. Его слова приводит The New York Times.Он отметил, что решение о «жёстких пошлинах» может быть принято, если в течение 50 дней не будет заключено мирное соглашение с Украиной. «Надеюсь, до этого не дойдёт», — добавил Трамп.На фоне заявлений Трампа индекс Мосбиржи подскочил более чем на 2,5% — с 2640 до 2700 пунктов. «РБК Инвестиции» пишут, что рынок готовился к более жёстким мерам со стороны американского президента.Скриншот РБК#новости #санкции #пошлины