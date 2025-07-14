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Артур Томилко
Деньги

Дональд Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины против России и её торговых партнёров, если через 50 дней не будет заключено мирное соглашение с Украиной

После его заявлений индекс Мосбиржи подскочил с 2640 до 2700 пунктов.

Фото AFP
Фото AFP
  • О планах ввести вторичные санкции против России и её торговых партнёров Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете. Его слова приводит The New York Times.
  • Он отметил, что решение о «жёстких пошлинах» может быть принято, если в течение 50 дней не будет заключено мирное соглашение с Украиной. «Надеюсь, до этого не дойдёт», — добавил Трамп.
  • На фоне заявлений Трампа индекс Мосбиржи подскочил более чем на 2,5% — с 2640 до 2700 пунктов. «РБК Инвестиции» пишут, что рынок готовился к более жёстким мерам со стороны американского президента.
Скриншот РБК
Скриншот РБК

#новости #санкции #пошлины

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