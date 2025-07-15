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Данила Бычков
Деньги

Google договорилась с компанией Brookfield Asset Management о закупке электроэнергии для дата-центров на сумму более $3 млрд

Соглашение рассчитано на 20 лет.

  • Договор предусматривает поставки электроэнергии с двух гидроэлектростанций в Пенсильвании, которыми владеет Brookfield Asset Management, пишет Reuters.
  • По данным Semafor, в ближайшие два года Google планирует инвестировать в строительство дата-центров на территории Пенсильвании и соседних штатов в общей сложности около $25 млрд.
  • Крупнейшие технологические компании, включая Google, Amazon, Microsoft и Meta*, испытывают «огромную потребность» в электроэнергии на фоне строительства новых дата-центров для развития ИИ, отмечает Bloomberg.
  • По состоянию на 2024 год в США работало 1240 дата-центров — в четыре раза больше, чем в 2010-м, подсчитали в Business Insider. На их обслуживание уходит больше электроэнергии, чем на инфраструктуру всей Польши, а к 2028 году объёмы потребления могут вырасти ещё в три раза, отмечает издание.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #google

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