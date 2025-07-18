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Евгения Евсеева
Деньги

Акционер «Совкомбанка» выставил на «Авито» свою долю в 5% за 17 млрд рублей

Чтобы обойтись без помощи инвестиционных банков и финансовых советников.

Источник: «Совкомбанк»
Источник: «Совкомбанк»
  • Долю выставил на продажу Михаил Клюкин — один из старнейших миноритарных акционеров «Совкомбанка», пишет «Коммерсантъ». Он владеет акциями с 2002 года.
  • Клюкин предложил акции MКAО «Coвко Kaпитал Пapтнepc» (бенефициар ПАO «Сoвкoмбaнк») в размере около 7% от общего числа бумаг, что эквивалентно примерно 5% акций банка.
  • По словам представителя продавца, объявление разместили на «Авито», чтобы «привлечь как можно больший круг заинтересованных лиц». Аналогичное предложение направили текущим акционерам «Совкомбанка».
  • Основная задача — продать весь пакет одному покупателю, так как «целый пакет имеет дополнительную стоимость». Окончательную стоимость определят в ходе переговоров.
  • Для акций МКАО действует акционерное соглашение, требующее одобрения сделок с третьими лицами советом директоров.

#новости #совкомбанк

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