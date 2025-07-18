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Таня Боброва
Деньги

Euroclear получил за первую половину 2025 года €2,7 млрд от инвестирования заблокированных российских активов

На 21% меньше в годовом выражении.

  • Группа Euroclear, куда входит одноимённый депозитарий, рассказала о результатах в отчёте за первое полугодие 2025 года. Внимание на это обратило «РБК Инвестиции».
  • За указанный период группа получила €2,7 млрд от инвестирования замороженных российских активов — на 21% меньше год к году. Группа объяснила снижение показателя падением процентных ставок.
  • За весь 2024 год Euroclear получил €6,9 млрд процентной выручки от заблокированных российских активов, в 2023-м — €4,4 млрд.
  • На конец июня 2025-го баланс Euroclear Bank составлял €229 млрд, из которых €194 млрд относятся к российским активам под санкциям. На конец марта этого же года в банке хранилось замороженных российских активов на €195 млрд.
  • В 2025 году власти ЕС предложили вкладывать прибыль с российских активов в более рискованные инвестиции. Исполнительный директор Euroclear Валери Урбен отмечала, что это было бы равносильно экспроприации: в этом случае стоит ждать «усиления ответных мер со стороны России во всевозможных формах».

#новости

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