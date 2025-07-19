Владелец «БКС Холдинга» Олег Михасенко продал группу Виталию Шелиховскому — её гендиректору

Это часть «долгосрочной стратегии», которая предполагает, что в 2026 году БКС проведёт IPO.О продаже 99,99% холдинга Шелиховскому первым рассказал канал MarketOverview, уточнив, что 0,01% остался у старшей дочери Михасенко — Натальи. В периметр сделки вошли все дочерние фирмы холдинга: брокер, банк, «БКС Форекс», «БКС Страхование Жизни» и другие.В БКС подтвердили РБК изменение структуры и отметили, что система корпоративного управления останется прежней.Финансовые условия сделки неизвестны.Михасенко. Источник фото: ТАССМихасенко основал БКС в 1995 году в Новосибирске. В 2006-м компания начала совершать сделки на международных рынках.В 2023 году БКС объявила о реструктуризации инвестиционно-банковского бизнеса: российский «БКС Холдинг» отделили от структур международной финансовой группы FG BCS.По данным «Контур.Фокус», выручка ООО «БКС Холдинг» на конец 2024 года составила 54,4 млрд рублей. Чистая прибыль — 6,7 млрд рублей.#новости