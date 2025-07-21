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Евгения Евсеева
Деньги

Большинство аналитиков допустили снижение ключевой ставки — сразу до 18% годовых

Сейчас она составляет 20% годовых.

  • 6 июня 2025 года ЦБ впервые понизил ключевую ставку до 20; после того, как четыре раза подряд оставлял на уровне в 21%. О том, что регулятор вновь примет решение о снижении, говорят все из 30 опрошенных РБК аналитиков, все 11 экономистов и аналитиков, опрошенных Forbes, а также все эксперты, с которыми поговорили «Ведомости».

  • 21 из 30 собеседников РБК уверены, что ставку опустят сразу до 18%, четверо — до 18-18,5%, ещё столько же — до 19%. Лишь один полагает, что ставку снизят до 17%.

  • Девять собеседников Forbes также считают, что ставку снизят до 18%. Об этом же говорят 12 из 20 опрошенных «Ведомостями» экспертов.

Почему ставку могут снизить

  • Регулятор и сам отмечал, что допускает снижение. «Скорее всего, если ничего не произойдёт непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения», — отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
  • Аргумент в пользу снижения — инфляция, которая замедляется быстрее ожиданий регулятора. Среди других — замедление экономики, а также сохраняющееся охлаждение на рынке кредитования, снижение напряжённости на рынке труда и темпов прироста денежной массы.
Источник: РБК
Источник: РБК
  • Вместе со снижением ставки ЦБ улучшит и свои прогнозы относительно инфляции. Но «расслабляться не стоит», уверены эксперты.
  • Ещё один фактор в пользу снижения ставки — укрепляющийся рубль. Как отмечал ЦБ, валюта укрепляет седьмой месяц подряд и торгуется ниже отметки в 80 рублей за доллар. Это — причина значительно снизить ставку.

#новости

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