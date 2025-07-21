Большинство аналитиков допустили снижение ключевой ставки — сразу до 18% годовых

6 июня 2025 года ЦБ впервые понизил ключевую ставку до 20; после того, как четыре раза подряд оставлял на уровне в 21%. О том, что регулятор вновь примет решение о снижении, говорят все из 30 опрошенных РБК аналитиков, все 11 экономистов и аналитиков, опрошенных Forbes, а также все эксперты, с которыми поговорили «Ведомости».