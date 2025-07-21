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Полина Лааксо
Деньги

Минтруд предложил поднять МРОТ на 2026 год с 22 440 рублей до 27 093 рублей

Повышение минимального размера оплаты труда на 20,7% затронет 4,6 млн россиян, сообщили в министерстве.

  • Общественное обсуждение законопроекта продлится до 4 августа 2025 года.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • МРОТ — это нижний порог вознаграждения, которое россиянин должен получать за работу. Зарплата не может быть ниже, если сотрудник отработал полный месяц и выполнил обязанности, указанные в подписанном им трудовом договоре.
  • На размер МРОТ влияют показатели прожиточного минимума, уровень безработицы и темпы инфляции, помимо прочего. Его также используют для расчёта социальных выплат и пособий.
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчёркивал, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Такие планы ещё в феврале 2024 года озвучивал Владимир Путин.

#новости #мрот

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