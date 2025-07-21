Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Инвестиции
Личный опыт
Крипто
Карьера
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Деньги

Карты UnionPay «Россельхозбанка» перестали работать в странах ЕС с 20 июля 2025-го

Аналогичная ситуация уже происходила в июле 2024 года.

  • Выпущенные «Россельхозбанком» карты UnionPay с 20 июля не работают в странах Евросоюза, сообщает Frank Media со ссылкой на службу поддержки банка. РСХБ пока не публиковал никаких заявлений по этому поводу.
  • Карты UnionPay «Россельхозбанка» продолжают работать в Турции, Катаре, Индии, Южной Корее, ОАЭ, Таиланде, Сербии, Малайзии, Узбекистане и других странах, отмечает издание.
  • «Интерфаксу» в службе поддержки банка сообщили, что «временные» ограничения действуют в Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.
  • Информацию о приостановке обслуживания карт «Россельхозбанка» в странах ЕС подтверждают некоторые участники чата «UnionPay в России» в Telegram.
  • Один из пользователей также отметил, что не смог снять наличные с карты UnionPay «Россельхозбанка» в Грузии.
  • 17 июля 2024-го пресс-служба «Россельхозбанка» объявила, что расчёты по картам банка на базе платёжной системы UnionPay будут приостановлены за рубежом. При этом у некоторых пользователей карты продолжили работать, отмечал «Т—Ж».
  • В ноябре 2024-го за рубежом перестали работать карты UnionPay «Газпромбанка».

#новости #unionpay

8
3
24 комментария