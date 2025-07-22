Самозанятые и малый и средний бизнес смогут оформлять «кредитные каникулы»

Законопроекты об этом приняла Госдума.МСП и самозанятые смогут взять каникулы раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов, если их несколько, уточнил ЦБ.Каникулы смогут оформить предприниматели из любой отрасли, если им нужна «передышка в обслуживании кредита, вне зависимости от того, снизилась их выручка или нет».Льготный период одобрят, если размер кредита или займа не превышает установленных значений: 60 млн рублей — для микропредприятий, 400 млн рублей — для малых предприятий, 1 млрд рублей — для средних, 10 млн рублей — для самозанятых. Правительство сможет пересматривать лимиты.Во время льготного периода проценты будут начисляться по предусмотренной договором ставке и ежемесячно капитализироваться.Банки смогут продолжить предоставлять малому и среднему бизнесу программы реструктуризации и каникулы по собственным программам.После одобрения Совфеда и подписи президента закон вступит в силу 1 октября 2025 года. Но оформить каникулы можно будет по договорам, заключённым не раньше 1 марта 2024 года.#новости