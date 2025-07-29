За первую половину 2025 года россияне через сервисы рассрочки купили товаров на 300 млрд рублей — исследование

Это столько же, сколько и за весь 2024 год. Объём российского рынка BNPL-сервисов (buy now, pay later, сервисы рассрочки) в первой половине 2025 года вырос почти в два раза и составил 300 млрд рублей против 155 млрд рублей в первой половине 2024-го.Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Т-Банка». Он подсчитал объём всех транзакций, проведённых через его сервис «Долями», «Сплит» от «Яндекса», «Подели» от «Альфа-банка» и «Частями» от Wildberries.За весь 2024 год объём рынка составил 300 млрд рублей — это в 1,6 раза больше, чем в 2023-м (180 млрд рублей). В «Долями» прогнозировали, что в 2025 году он может достичь 400 млрд рублей.Если учитывать не только BNPL, но и POS-кредитование (классическая банковская рассрочка) и карты рассрочек, общий объём российского рынка оплаты частями за первую половину 2025-го достиг 800 млрд рублей.По словам опрошенных изданием экспертов, основной вклад в текущий объём дают крупные маркетплейсы, банковский POS-сегмент же сокращается из-за высокой ключевой ставки ЦБ (с начала 2025 года была 21%, с июня — 20%, с 25 июля — 18%).22 июля 2025 года Госдума в трёх чтениях приняла законопроект о регулировании сервисов рассрочек. Лимит ограничили 50 тысячами рублей — сверх него информацию будут передавать в бюро кредитных историй. Размер штрафа за просрочку составит 20% годовых. Документ одобрил Совфед, ещё его должен подписать президент. Нормы должны вступить в силу с 1 апреля 2026 года.#новости #рассрочки