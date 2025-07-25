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Полина Лааксо
Деньги

ЦБ понизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых

На такое решение рассчитывало большинство аналитиков.

  • Инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировал ЦБ, а рост внутреннего спроса замедляется, следует из заявления.
  • Но инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и населения «существенно не изменились». А ценовые ожидания бизнеса выросли в июле впервые с начала 2025 года. Это может помешать более устойчивому замедлению инфляции.
  • Признаков того, что напряжение на рынке труда спадает, больше. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году. Вместе с тем темпы их повышения опережают рост производительности труда.
  • Кредитная активность «остаётся сдержанной». Необеспеченное потребительское кредитование сокращается, при этом ипотечное и корпоративное растёт — «умеренными темпами».
  • В случае торговых противоречий проинфляционный эффект могут оказать дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть.
  • Прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году снизили с 19,5-21,5% до 18,8-19,6%. Прогноз по инфляции на 2025 год улучшили — с 7-8% до 6-7%. Следующее заседание по ставке назначили на 12 сентября 2025 года.
  • Индекс Мосбиржи открылся 25 июля на отметке 2819,07 пункта. После решения ЦБ снизить ставку упал ниже 2800.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Источник фото: ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Источник фото: ТАСС
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.
  • В декабре 2024 года, а также феврале, марте и апреле 2025 года ЦБ сохранял ставку на уровне 21% годовых. В июне снизил до 20%, указав на продолжающееся снижение инфляционного давления.
  • В конце 2024 года регулятор признавал, что уровень ключевой ставки «достаточно высокий». Но снижение тогда считали опасным: оно бы обострило конкуренцию за ресурсы среди предприятий, увеличило издержки и привело к росту цен.
  • В июле 2025 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что ставку снизят, «если не произойдёт ничего непредвиденного».

#новости #ключеваяставка #цб

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