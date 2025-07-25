ЦБ понизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых

На такое решение рассчитывало большинство аналитиков.Инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировал ЦБ, а рост внутреннего спроса замедляется, следует из заявления. Но инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и населения «существенно не изменились». А ценовые ожидания бизнеса выросли в июле впервые с начала 2025 года. Это может помешать более устойчивому замедлению инфляции. Признаков того, что напряжение на рынке труда спадает, больше. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году. Вместе с тем темпы их повышения опережают рост производительности труда.Кредитная активность «остаётся сдержанной». Необеспеченное потребительское кредитование сокращается, при этом ипотечное и корпоративное растёт — «умеренными темпами». В случае торговых противоречий проинфляционный эффект могут оказать дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть.Прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году снизили с 19,5-21,5% до 18,8-19,6%. Прогноз по инфляции на 2025 год улучшили — с 7-8% до 6-7%. Следующее заседание по ставке назначили на 12 сентября 2025 года.Индекс Мосбиржи открылся 25 июля на отметке 2819,07 пункта. После решения ЦБ снизить ставку упал ниже 2800.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Источник фото: ТАССКлючевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.В декабре 2024 года, а также феврале, марте и апреле 2025 года ЦБ сохранял ставку на уровне 21% годовых. В июне снизил до 20%, указав на продолжающееся снижение инфляционного давления.В конце 2024 года регулятор признавал, что уровень ключевой ставки «достаточно высокий». Но снижение тогда считали опасным: оно бы обострило конкуренцию за ресурсы среди предприятий, увеличило издержки и привело к росту цен.В июле 2025 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что ставку снизят, «если не произойдёт ничего непредвиденного».#новости #ключеваяставка #цб