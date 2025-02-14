ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых и повысил прогноз по средней на 2025 год

Большинство аналитиков ожидало, что регулятор оставит её неизменной. Инфляционное давление по-прежнему высокое, заключил ЦБ, а спрос всё ещё «значительно» опережает возможность расширить предложение. Но кредитная активность охлаждается, а население всё чаще «склоняется» к сбережению средств. Регулятор ждёт, что инфляция на этом фоне начнёт снижаться.Рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда. При этом планы по найму среди компаний «стали более сдержанными».По оценке Банка России, уже «достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году». Но прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год повысили: с 17-20% до 19-22%. А на 2026 год — с 12-13% до 13-14%.Следующее заседание по ставке состоится 21 марта 2025 года.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Источник фото: ura.ruЦБ ещё в декабре 2024 года признавал: уровень ключевой ставки «достаточно высокий». Но без повышений инфляция уже была бы «гораздо выше». Снижение тогда считали опасным: оно могло бы обострить конкуренцию за ресурсы среди предприятий, увеличить издержки и привести к росту цен на конечную продукцию.Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.В конце ноября 2024 года Bloomberg допускало, что в декабре ЦБ повысит ставку с 21% до 25% годовых из-за тогдашнего «обвала» рубля и того, что инфляция более чем вдвое превышает целевую. Того же ожидали аналитики, однако регулятор сохранил ставку на уровне 21%.#новости #цб #ключеваяставка
Ожидаемо. Ждём снижение во второй половине года.
Всем кто шортил, соболезную
С чего вдруг? Инфляция не остановилась, темпы снизились. В лучшем случае будут держать пока.
Интересно, как девелоперы сейчас выкручиваются? По таким ставкам вся застройка должна встать же?
Ладно бы ненадолго, так ведь уже несколько месяцев заградительные ставки.
Надеемся ну лучшее, готовимся к худшему
Не снижайте плиз, проценты хорошие капают на накопительном.
А стоимость потребительской корзины своей сравнивал , как там проценты со счета успевают за ней?