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Полина Лааксо
Деньги

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых и повысил прогноз по средней на 2025 год

Большинство аналитиков ожидало, что регулятор оставит её неизменной.

  • Инфляционное давление по-прежнему высокое, заключил ЦБ, а спрос всё ещё «значительно» опережает возможность расширить предложение. Но кредитная активность охлаждается, а население всё чаще «склоняется» к сбережению средств. Регулятор ждёт, что инфляция на этом фоне начнёт снижаться.
  • Рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда. При этом планы по найму среди компаний «стали более сдержанными».
  • По оценке Банка России, уже «достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году». Но прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год повысили: с 17-20% до 19-22%. А на 2026 год — с 12-13% до 13-14%.
  • Следующее заседание по ставке состоится 21 марта 2025 года.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Источник фото: ura.ru
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Источник фото: ura.ru
  • ЦБ ещё в декабре 2024 года признавал: уровень ключевой ставки «достаточно высокий». Но без повышений инфляция уже была бы «гораздо выше». Снижение тогда считали опасным: оно могло бы обострить конкуренцию за ресурсы среди предприятий, увеличить издержки и привести к росту цен на конечную продукцию.

  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.

  • В конце ноября 2024 года Bloomberg допускало, что в декабре ЦБ повысит ставку с 21% до 25% годовых из-за тогдашнего «обвала» рубля и того, что инфляция более чем вдвое превышает целевую. Того же ожидали аналитики, однако регулятор сохранил ставку на уровне 21%.

#новости #цб #ключеваяставка

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37 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Ожидаемо. Ждём снижение во второй половине года.
Всем кто шортил, соболезную

12
10
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Boyko

С чего вдруг? Инфляция не остановилась, темпы снизились. В лучшем случае будут держать пока.

6
2
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Алекс

Интересно, как девелоперы сейчас выкручиваются? По таким ставкам вся застройка должна встать же?
Ладно бы ненадолго, так ведь уже несколько месяцев заградительные ставки.

1
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Mari
1
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Павел Блахин

Надеемся ну лучшее, готовимся к худшему

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Антон Kodwi

Не снижайте плиз, проценты хорошие капают на накопительном.

3
2
1
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Амбивалентность

А стоимость потребительской корзины своей сравнивал , как там проценты со счета успевают за ней?

2
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