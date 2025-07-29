Герман Греф пожаловался Владимиру Путину на убыточность ипотечного кредитования

Но выдавать ипотеку банки продолжат.Источник: пресс-служба КремляОна либо не приносит банкам прибыль, либо и вовсе убыточна, заявил глава «Сбера» на встрече с президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит пресс-служба Кремля.Причина — «жёсткое регулирование».25 июля Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Греф надеется, что при падающей инфляции регулятор продолжит курс на снижение. «Мы стараемся создавать условия, чтобы стимулировать рост ипотеки»,— уточнил он.Тем не менее, банки продолжают выдавать ипотеку. По словам Грефа, они готовы делать это с нулевой рентабельностью, так как заинтересованы в поддержке жилого строительства. У банка доля в ипотеке — 55%, доля в строительных проектах — около 60%.Путин же отметил: важно, чтобы сами банки при выдаче ипотеки «не усугубляли ситуацию», вводя «малоизвестные для граждан элементы, связанные с дополнительными тратами».#новости #сбер