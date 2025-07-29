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Евгения Евсеева
Деньги

Герман Греф пожаловался Владимиру Путину на убыточность ипотечного кредитования

Но выдавать ипотеку банки продолжат.

Источник: пресс-служба Кремля
Источник: пресс-служба Кремля
  • Она либо не приносит банкам прибыль, либо и вовсе убыточна, заявил глава «Сбера» на встрече с президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
  • Причина — «жёсткое регулирование».
  • 25 июля Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Греф надеется, что при падающей инфляции регулятор продолжит курс на снижение. «Мы стараемся создавать условия, чтобы стимулировать рост ипотеки»,— уточнил он.
  • Тем не менее, банки продолжают выдавать ипотеку. По словам Грефа, они готовы делать это с нулевой рентабельностью, так как заинтересованы в поддержке жилого строительства. У банка доля в ипотеке — 55%, доля в строительных проектах — около 60%.
  • Путин же отметил: важно, чтобы сами банки при выдаче ипотеки «не усугубляли ситуацию», вводя «малоизвестные для граждан элементы, связанные с дополнительными тратами».

#новости #сбер

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