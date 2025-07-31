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Евгения Евсеева
Деньги

Отчёт Microsoft за год: выручка составила $281,7 млрд, чистая прибыль выросла на 16% — до $101,8 млрд

На облачные сервисы пришлось больше трети выручки.

  • Microsoft отчиталась за четвёртый квартал и весь финансовый 2025 год. Квартальная выручка составила $76,4 млрд (+18% год к году), годовая — $281,72 млрд (+15%).
  • Чистая прибыль за квартал — $27,2 млрд (+24%), за год — $101,8 млрд (+16%).
  • Основной источник выручки — «облачная» платформа Azure. Её выручка за три месяца выросла на 39% — показатель не раскрывается. За весь финансовый 2025-й — на 34%, до $74 млрд.
  • Выручка от подразделения Intelligent Cloud, куда входят облачные сервисы Azure, GitHub, Windows Server, Visual Studio и другие, за квартал составила $29,9 млрд, за год — $106,3 млрд.
  • Ещё $33,1 млрд за квартал и $120,8 млрд за год принесло подразделение Productivity and Business Processes. Сюда входят подписки на Office 365, в том числе и версию с Copilot, LinkedIn и другое.
  • Оставшаяся часть выручки пришлась на More Personal Computing — сюда входят продажи лицензионных продуктов Windows, устройств Surface, игр и услуг для Xbox и самих консолей. Она составила $13,4 млрд за квартал и $54,6 млрд за год.

#новости #microsoft #отчётности

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