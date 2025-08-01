Amazon отчитался за квартал: выручка — $167,7 млрд, чистая прибыль — $18,2 млрд

Компания превзошла ожидания аналитиков.Источник: BloombergЧистая прибыль Amazon во втором квартале 2025 года выросла на 35% год к году — с $13,5 млрд до $18,2 млрд, следует из отчёта компании. Прибыль в расчёте на акцию увеличилась с $1,26 до $1,68.Выручка увеличилась на 13% по сравнению с вторым кварталом 2024 года и достигла $167,7 млрд, что превзошло ожидания аналитиков, которые прогнозировали выручку $162,2 млрд. Также это «продемонстрировало устойчивость компании на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа», отмечает Barron's. Выручка Amazon в сфере онлайн-торговли в Северной Америке увеличилась на 11% год к году — до $100 млрд, за рубежом этот показатель увеличился на 16% — до $36,8 млрд.Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) увеличил выручку на 17,5%, достигнув отметки в $30,9 млрд. Выручка рекламного бизнеса Amazon выросла на 23% — до $15,6 млрд.#новости #amazon