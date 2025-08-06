Uber объявил об обратном выкупе акций на $20 млрд

Компания отчиталась за второй квартал 2025 года.Источник: ReutersЕё выручка увеличилась на 18% год к году — до $12,6 млрд. Также Uber объявила, что проведёт обратный выкуп акций на $20 млрд.С начала 2025 года года акции компании выросли примерно на 48%, отмечает Reuters. Чистая прибыль Uber во втором квартале 2025-го увеличилась на 33% — до $1,3 млрд по сравнению с $1 млрд за аналогичный период 2024 года.Прибыль в расчёте на акцию выросла с $0,47 до $0,63. Совокупный объём заказов увеличился на 17% год к году — до $46,7 млрд. Заказы сервиса доставки еды выросли на 20% — до $21,7 млрд, такси — на 16% (до $23,7 млрд). При этом объём заказов в сегменте грузоперевозок упал на 1% и составил $1,2 млрд.В июле 2025 года Uber и китайская Baidu объявили о партнёрстве по запуску роботакси за пределами США и Китая. Компании планируют запустить беспилотные поездки в некоторых странах Азии и Ближнего Востока до конца 2025-го.#новости #uber