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Артур Томилко
Транспорт

Uber и китайская Baidu объявили о «многолетнем» партнёрстве по запуску роботакси за пределами США и Китая

Для этого они планируют задействовать «тысячи беспилотников».

Фото AFP
Фото AFP
  • До конца 2025 года компании намерены запустить беспилотные поездки на рынках Азии и Ближнего Востока, пишет Bloomberg. О каких именно странах идёт речь, стороны не уточнили. По данным агентства, Baidu также рассматривает запуск в Сингапуре, Малайзии и Швейцарии.
  • Партнёрство предполагает использование «тысяч беспилотных автомобилей» Baidu, которые пользователи смогут заказать через приложение Uber. Финансовые детали сделки не раскрыли.
  • Baidu владеет одним из крупнейших парков роботакси в Китае, отмечает Bloomberg. Сервис Baidu Apollo Go уже осуществил больше 11 млн беспилотных поездок в десяти городах по всему миру. Для сравнения: принадлежащий Alphabet сервис Waymo обеспечил около 10 млн поездок.
  • Uber заключила уже больше десяти соглашений с разработчиками роботакси и автопроизводителями, в том числе с Waymo, а также китайскими WeRide, Pony AI и Beijing Momenta Technology, указывает агентство. Компания также запустила беспилотные поездки в американских Финиксе, Остине, Атланте и столице ОАЭ Абу-Даби.

#новости #uber #baidu

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