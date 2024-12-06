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Артур Томилко
Транспорт

Uber начал предлагать поездки на беспилотных такси в Абу-Даби

Это первый запуск роботакси компании за пределами США.

  • Пользователи могут заказать беспилотное такси по тарифам UberX или Uber Comfort в «ключевых» туристических районах Абу-Даби, включая острова Саадият, Яс и международный аэропорт Зайда, пишет Bloomberg. Количество роботакси в компании не назвали.
  • Услугу запустили в партнёрстве с китайским разработчиком беспилотных систем для автомобилей WeRide. На начальном этапе в машине будет находиться оператор. Полностью беспилотные поездки Uber планирует запустить в 2025 году.
Фото AP 
Фото AP 
  • С лета 2024 года компания заключила «не меньше» семи партнёрских соглашений с разработчиками роботакси, в том числе с Cruise , Waymo и Avride. Разрабатывать собственные технологии автономного вождения Uber не планирует.
  • Беспилотные поездки в США компания запустила в декабре 2022 года, первым городом стал Лас-Вегас. Сейчас услуга доступна в Остине, Техасе, Атланте и других городах.

#новости #uber

27 комментариев
Светослав Димитров

Завтра туда поеду проверить - расскажу, как вернусь.
Иншалла.

9
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сплошное разочарование

будем ждать отчет!

3
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Андрей

Брат завтра будем под эминема качаться, сегодня кефиры под мерон 5 пляшут

1
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сплошное разочарование

ага, очень нужная новость))

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Степан Фадеев

Прям как Ваш комментарий.

8
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BaiGuiKa

А беспилотные поездки стоят дешевле или дороже, чем с водителем такси?

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Griby Lenina

Знаете, некоторые водители очень много берут.

2
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