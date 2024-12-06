Uber начал предлагать поездки на беспилотных такси в Абу-Даби

Это первый запуск роботакси компании за пределами США. Пользователи могут заказать беспилотное такси по тарифам UberX или Uber Comfort в «ключевых» туристических районах Абу-Даби, включая острова Саадият, Яс и международный аэропорт Зайда, пишет Bloomberg. Количество роботакси в компании не назвали.Услугу запустили в партнёрстве с китайским разработчиком беспилотных систем для автомобилей WeRide. На начальном этапе в машине будет находиться оператор. Полностью беспилотные поездки Uber планирует запустить в 2025 году.Фото AP С лета 2024 года компания заключила «не меньше» семи партнёрских соглашений с разработчиками роботакси, в том числе с Cruise , Waymo и Avride. Разрабатывать собственные технологии автономного вождения Uber не планирует.Беспилотные поездки в США компания запустила в декабре 2022 года, первым городом стал Лас-Вегас. Сейчас услуга доступна в Остине, Техасе, Атланте и других городах.#новости #uber
Завтра туда поеду проверить - расскажу, как вернусь.
Иншалла.
будем ждать отчет!
Брат завтра будем под эминема качаться, сегодня кефиры под мерон 5 пляшут
ага, очень нужная новость))
Прям как Ваш комментарий.
А беспилотные поездки стоят дешевле или дороже, чем с водителем такси?
Знаете, некоторые водители очень много берут.