Президент США Дональд Трамп ввёл 25%-ные пошлины против Индии — из-за покупки нефти в России

На фоне этого опустился индекс Мосбиржи.Трамп подписал соответствующий указ. В результате общий размер пошлин для страны составит 50%, отмечает CNBC.Введение новых тарифов президент США объяснил тем, что Индия напрямую или косвенно импортирует нефть из России. Они начнут действовать через 21 день после подписания указа — то есть с 27 августа 2025 года.На этом фоне октябрьские фьючерсы на нефть Brent замедлили рост до 1,09%, до $68,38 за баррель. До новостей о пошлинах цены росли примерно на 1,5%. На 19:05 мск они падают на 0,34% — до $67,39.Также упал и индекс Мосбиржи: на 19:07 мск он опускается на 0,78% — до 2764 пунктов.Евгения ЕвсееваДеньги1 авгТрамп подписал указ о пошлинах против «десятков» стран — самые высокие у Сирии, Мьянмы, Лаоса, Швейцарии, Сербии и Ливии США разделили торговых партнёров на три группы, пошлины составят от 10% до 41%.#новости