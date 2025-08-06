Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Инвестиции
Личный опыт
Крипто
Право
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

Президент США Дональд Трамп ввёл 25%-ные пошлины против Индии — из-за покупки нефти в России

На фоне этого опустился индекс Мосбиржи.

  • Трамп подписал соответствующий указ. В результате общий размер пошлин для страны составит 50%, отмечает CNBC.
  • Введение новых тарифов президент США объяснил тем, что Индия напрямую или косвенно импортирует нефть из России. Они начнут действовать через 21 день после подписания указа — то есть с 27 августа 2025 года.
  • На этом фоне октябрьские фьючерсы на нефть Brent замедлили рост до 1,09%, до $68,38 за баррель. До новостей о пошлинах цены росли примерно на 1,5%. На 19:05 мск они падают на 0,34% — до $67,39.
  • Также упал и индекс Мосбиржи: на 19:07 мск он опускается на 0,78% — до 2764 пунктов.
Евгения Евсеева
Деньги
Трамп подписал указ о пошлинах против «десятков» стран — самые высокие у Сирии, Мьянмы, Лаоса, Швейцарии, Сербии и Ливии

США разделили торговых партнёров на три группы, пошлины составят от 10% до 41%.

Трамп подписал указ о пошлинах против «десятков» стран — самые высокие у Сирии, Мьянмы, Лаоса, Швейцарии, Сербии и Ливии

#новости

5
3
1
1
78 комментариев