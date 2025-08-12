Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

ФНС стала чаще интересоваться счетами россиян в банках ОАЭ и зарегистрированными там компаниями — РБК

В 2026 году число проверок по активам россиян в стране вырастет, считают юристы.

  • По их словам, финансовые власти России и ОАЭ налаживают автоматический обмен налоговой информацией, а в 2026 году россиян может ждать «вал претензий», связанных с активами в Эмиратах.
  • Под «пристальным вниманием» ФНС оказались не только счета физлиц, но и корпоративные счета, открытые для компаний, бенефициарами или акционерами которых заявлены российские резиденты, говорит управляющий партнёр NSV Consulting Сергей Назаркин. С точки зрения налоговой, такие фирмы выступают контролируемыми иностранными компаниями (КИК), которые должны платить налоги в России.

В зону риска попали владельцы компаний и иностранных счетов в ОАЭ, которые не раскрыли о себе данные в России и не задекларировали надлежащим образом свои активы. Только за первую половину 2025 года в NSV Consulting зафиксировали не менее пяти случаев претензий ФНС к владельцам незадекларированных счетов и КИК в ОАЭ — это больше, чем за весь 2024 год.

Учитывая, что ОАЭ были одной из самых популярных юрисдикций в последние три-пять лет и многие российские резиденты открыли здесь компании, мы ожидаем, что информация о них как о КИК станет в ближайшее время известна налоговым органам России.

Сергей Назаркин, управляющий партнёр NSV Consulting

  • По оценке юриста, «доля тех, кто не раскрывает данные о себе, может составлять до трети от всего количества регистрируемых российскими резидентами компаний, а по личным счетам — до половины».

  • Рост числа запросов ФНС в отношении бенефициаров КИК в ОАЭ подтверждает и руководитель налоговой практики GSL Law & Consulting Евгений Власов. Тенденция к увеличению числа претензий ФНС в отношении счетов и КИК, зарегистрированных в ОАЭ, выглядит вполне вероятной, считает партнёр, руководитель по налоговой практике и валютному регулированию международной юргруппы Amond & Smith Владимир Фокин.

  • В ФНС заявили, что целенаправленные мероприятия по выявлению незадекларированных КИК в какой-либо отдельной стране, например ОАЭ, со стороны налоговых органов не проводятся. В связи с этим подсчёта нарушений налогового законодательства в зависимости от страны регистрации КИК нет.

  • По данным ФНС, на конец 2023 года количество КИК составило до 41,4 тысячи. Их число растёт ежегодно, а в 2022-м темп прироста стал рекордным с 2017-го (до 45,6 тысячи).

Полина Лааксо
Деньги
Юристы рассказали о новой волне «зачистки российских портфелей» в банках ОАЭ

В конце 2024 года местные организации уже ужесточили проверки связанных с Россией платежей.

Источник фото: Marco Morelli

