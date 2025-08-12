ФНС стала чаще интересоваться счетами россиян в банках ОАЭ и зарегистрированными там компаниями — РБК

В зону риска попали владельцы компаний и иностранных счетов в ОАЭ, которые не раскрыли о себе данные в России и не задекларировали надлежащим образом свои активы. Только за первую половину 2025 года в NSV Consulting зафиксировали не менее пяти случаев претензий ФНС к владельцам незадекларированных счетов и КИК в ОАЭ — это больше, чем за весь 2024 год.

Учитывая, что ОАЭ были одной из самых популярных юрисдикций в последние три-пять лет и многие российские резиденты открыли здесь компании, мы ожидаем, что информация о них как о КИК станет в ближайшее время известна налоговым органам России.