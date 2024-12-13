Банки в ОАЭ ужесточили проверку связанных с Россией платежей после последних санкций США против «Газпромбанка», «Дом.рф» и десятков других банков

Их ввели в ноябре 2024 года. О том, что ситуация ухудшалась весь год и особенно усугубилась в ноябре, рассказали РБК юристы и представители транспортных компаний. За январь-ноябрь средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ увеличился на 29% год к году — до 14 дней.Иногда платежи возвращаются на счета спустя одну-две недели. Иногда «зависают»: со счетов в банках ОАЭ уже сняты, а на счета в российских не поступили. Проверки в частности ужесточились, когда платежи идут через корреспондентские счета.В консалтинге LWM отмечают, что после ноябрьских блокирующих санкций от США сроки в некоторых случаях выросли до 30 дней. В юрфирме Amond&Smith с этим не согласны: процесс замедлился ещё к лету, а «по ряду направлений — ИТ-услуги, промышленное оборудование, электроника — платежи просто были прекращены».Отдельные банки в ОАЭ «стали запрашивать документы по всем операциям без исключения, не принимая во внимание историю транзакций, и длительное время не проводят платежи, [иногда] вплоть до закрытия счетов», сообщили в «Поправко, Деревенко и партнёры». Про закрытие счетов «Ведомости» рассказывали ещё в феврале 2024 года. Сохраняются и проблемы с платежами через ОАЭ в Китай.Если ситуация будет ухудшаться, «глобально» российский бизнес «потеряет возможность рассчитываться по этому направлению», хоть у него и останутся один-два банка, готовые к сотрудничеству, говорят в «Digital ВЭД». Но в юрфирме CLS напомнили: некоторые компании не испытывают никаких проблем, поскольку многое зависит от выбранного банка и характера операций.#новости #банки #оаэ
Ну вот, хорошие новости