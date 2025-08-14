Правительство России «обнулило нормативы» обязательной продажи валютной выручки экспортёрами

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В правительстве объяснили решение снизить до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки укреплением и стабилизацией курса рубля и отсутствием проблем с валютной ликвидностью.До этого крупнейшие российские экспортёры должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. А также продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты, добавили в правительстве.Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже части валютной выручки экспортёрами в октябре 2023 года. Требование ввели для групп компаний топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, чёрной и цветной металлургии и зернового хозяйства.После этого требования по порогу обязательной продажи валютной выручки и условия несколько раз меняли. В апреле 2025 года ЦБ говорил, что продление или непродление указа о нормативах не влияет на динамику валютного курса.Источник: minobrnauki.gov.ru#новости