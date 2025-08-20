Власти США изучают возможность получения акций Micron, TSMC, Samsung и других производителей чипов, которым выделяли господдержку в виде субсидий и налоговых льгот — Reuters

До этого министр торговли Говард Лютник подтвердил факт переговоров с Intel о передаче 10% акций правительству США. О планах расширить практику обмена субсидий на акции по примеру готовящейся сделки с Intel рассказали источники Reuters.Речь идёт о производителях чипов, которые получали субсидии, кредиты и налоговые льготы по закону CHIPS, подписанному предыдущим президентом США Джо Байденом в 2022 году.Среди крупнейших получателей господдержки — Micron, TSMC, Samsung. В конце 2024 года Минторг США утвердил субсидии в размере $4,75 млрд для Samsung, $6,2 млрд для Micron и $6,6 млрд для TSMC на производство полупроводников в США.В августе 2025 года источники Bloomberg рассказали, что правительство США ведёт переговоры о покупке доли в Intel. По их словам, в результате сделки государство может получить 10% компании и стать крупнейшим акционером.Через несколько дней информацию подтвердил министр торговли Говард Лютник. Он пояснил, что власти хотят конвертировать в акции гранты, одобренные при администрации Байдена. При этом США не получат право управления или голоса в компании.Идея с долями напоминает схему с «золотой акцией», которую Белый дом получил в сделке Nippon Steel и U.S. Steel, отмечает Reuters. Она даёт государству возможность блокировать перенос производств и закрытие заводов без согласия.#новости