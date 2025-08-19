Правительство США подтвердило переговоры о получении доли в Intel

Bloomberg сообщало, что речь может идти о 10%. В этом случае США стали бы крупнейшим акционером компании.Источник: Intel CorporationМинистр торговли США Говард Латник подтвердил переговоры о приобретении правительством доли в производителе чипов, пишет Bloomberg. По его словам, власти хотят конвертировать в акции гранты, одобренные при администрации бывшего президента Джо Байдена.При этом США не получат право управления или голоса в компании. Но потенциально могут стать крупнейшим акционером Intel, отмечает агентство. 18 августа 2025 года Bloomberg писало, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает приобретение доли примерно в 10%.На фоне новостей акции Intel на торгах в Нью-Йорке выросли на 11%, отмечает издание. На 19:15 мск бумаги компании растут на 7,08% и стоят около $25,33 за штуку.О том, что правительство США ведёт переговоры о покупке доли в Intel, источники Bloomberg впервые сообщили в августе 2025 года. Размер доли собеседники тогда не уточняли. Идея покупки возникла после встречи Трампа с главой Intel Лип-Бу Таном. Последнего президент сначала призывал уйти в отставку, а после встречи назвал его историю «успеха и восхождения» «восхитительной».19 августа 2025 года Bloomberg сообщило, что бумаги Intel на $2 млрд купит SoftBank. Японский холдинг получит 2% акций компании и станет её пятым по величине акционером. Инвестиции могут помочь Intel, которая «не поспевает за ИИ-бумом», отмечало CNBC.Полина ЛааксоМнения21.10.2024WSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха» И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.#новости #intel