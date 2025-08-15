Правительство США ведёт переговоры о покупке доли в Intel — Bloomberg

Но сделка в итоге может и не состояться.Источник: Getty ImagesАдминистрация президента США Дональда Трампа ведёт переговоры о покупке доли в производителе микросхем, что должно помочь компании в расширении внутреннего производства, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Размер доли, на которую претендует правительство США, не уточняется.По словам собеседников издания, сделка направлена на укрепление позиций строящегося завода Intel в Огайо, который компания планирует сделать крупнейшим в мире.Идея покупки возникла после встречи Трампа с главой Intel Лип-Бу Таном. Детали сделки пока прорабатывают: один из источников утверждает, что долю выкупят за счёт средств правительства, другой — что планы могут измениться.В Intel не подтвердили переговоры с правительством, то же самое сделали в администрации президента. Полина ЛааксоМнения21.10.2024WSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха» И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.#новости #intel