SoftBank купит акции Intel на $2 млрд — чтобы «помочь» компании и укрепить свои позиции на ИИ-рынке

Японский холдинг получит 2% акций компании и станет её пятым по величине акционером.SoftBank заплатит по $23 за бумагу Intel. На момент закрытия торгов 18 августа 2025 года акции стоили по $23,66.SoftBank стремится стать одним из ключевых игроков в ИИ-индустрии, отмечает Bloomberg. В 2016 году холдинг приобрёл британского разработчика архитектуры для процессоров Arm — её используют Apple, Nvidia и AMD для создания своих чипов.Технологии Arm применяет и американский производитель чипов Ampere Computing, чьи активы SoftBank планирует выкупить за $6,5 млрд. Сделку рассчитывают закрыть во второй половине 2025 года.Вместе с Oracle и фондом властей Абу-Даби MGX холдинг также участвует в проекте Stargate по строительству американских дата-центров для OpenAI. Правда, инициатива на $500 млрд «буксует»: ни одного центра пока не построили.Генеральный директор SoftBank Масаёси Сон. Источник: BloombergКроме того, инвестиции SoftBank могут помочь Intel, которая «не поспевает за ИИ-бумом», пишет CNBC.В 2024 году акции Intel просели на рекордные 60% — на фоне укрепления позиций AMD и Nvidia. Компания ищет новых инвесторов и, по данным источников СМИ, ведёт переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа.#новости