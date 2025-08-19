Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Техника
Крипто
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Виктория Ли
AI

SoftBank купит акции Intel на $2 млрд — чтобы «помочь» компании и укрепить свои позиции на ИИ-рынке

Японский холдинг получит 2% акций компании и станет её пятым по величине акционером.

  • SoftBank заплатит по $23 за бумагу Intel. На момент закрытия торгов 18 августа 2025 года акции стоили по $23,66.
  • SoftBank стремится стать одним из ключевых игроков в ИИ-индустрии, отмечает Bloomberg. В 2016 году холдинг приобрёл британского разработчика архитектуры для процессоров Arm — её используют Apple, Nvidia и AMD для создания своих чипов.
  • Технологии Arm применяет и американский производитель чипов Ampere Computing, чьи активы SoftBank планирует выкупить за $6,5 млрд. Сделку рассчитывают закрыть во второй половине 2025 года.
  • Вместе с Oracle и фондом властей Абу-Даби MGX холдинг также участвует в проекте Stargate по строительству американских дата-центров для OpenAI. Правда, инициатива на $500 млрд «буксует»: ни одного центра пока не построили.
Генеральный директор SoftBank Масаёси Сон. Источник: Bloomberg
Генеральный директор SoftBank Масаёси Сон. Источник: Bloomberg
  • Кроме того, инвестиции SoftBank могут помочь Intel, которая «не поспевает за ИИ-бумом», пишет CNBC.
  • В 2024 году акции Intel просели на рекордные 60% — на фоне укрепления позиций AMD и Nvidia. Компания ищет новых инвесторов и, по данным источников СМИ, ведёт переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа.

#новости

1
8 комментариев