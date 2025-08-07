Популярное
Евгения Евсеева
Softbank признала, что общий с OpenAI проект Stargate по запуску дата-центров в США «буксует»

На него требуется «больше времени».

  • Компания подтвердила, что проект на $500 млрд движется «медленнее нужного», пишет Bloomberg. По словам финансового директора Softbank Ёсимицу Гото, японская фирма пытается «добиться консенсуса» с партнёрами.
  • О запуске Stargate в январе 2025 года рассказал президент США Дональд Трамп — в присутствии главы OpenAI Сэма Альтмана, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, которая также вовлечена в развитие, и главы SoftBank Масаёси Сона.
  • Кроме Softbank, OpenAI и Oracle в проекте участвует арабская MGX. Как утверждает Гото, в «ближайшее время» партнёры приступят к обсуждению строительства первого центра обработки данных. «Нужно время, чтобы подготовить типовой проект для Stargate», — объяснил Гото. Это «требует времени», так как «задействовано много сторон».
  • Как отмечает Bloomberg, партнёры не только не начали строительство дата-центров, но и не приступили к сбору средств на них. Изначально они собирались вложить $100 млрд до конца 2025 года.
Полина Лааксо
AI
WSJ: проект OpenAI и SoftBank по запуску дата-центров в США «не может сдвинуться с мёртвой точки» — спустя полгода Stargate так ничего и не построил

При этом вложить в развитие проекта планировали до $500 млрд в течение четырёх лет.

Трамп и Альтман. Источник фото: CNBC

#новости #softbank #stargate #openai

12 комментариев