Softbank признала, что общий с OpenAI проект Stargate по запуску дата-центров в США «буксует»

На него требуется «больше времени».Компания подтвердила, что проект на $500 млрд движется «медленнее нужного», пишет Bloomberg. По словам финансового директора Softbank Ёсимицу Гото, японская фирма пытается «добиться консенсуса» с партнёрами.О запуске Stargate в январе 2025 года рассказал президент США Дональд Трамп — в присутствии главы OpenAI Сэма Альтмана, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, которая также вовлечена в развитие, и главы SoftBank Масаёси Сона.Кроме Softbank, OpenAI и Oracle в проекте участвует арабская MGX. Как утверждает Гото, в «ближайшее время» партнёры приступят к обсуждению строительства первого центра обработки данных. «Нужно время, чтобы подготовить типовой проект для Stargate», — объяснил Гото. Это «требует времени», так как «задействовано много сторон».Как отмечает Bloomberg, партнёры не только не начали строительство дата-центров, но и не приступили к сбору средств на них. Изначально они собирались вложить $100 млрд до конца 2025 года.Полина ЛааксоAI22 июляWSJ: проект OpenAI и SoftBank по запуску дата-центров в США «не может сдвинуться с мёртвой точки» — спустя полгода Stargate так ничего и не построил При этом вложить в развитие проекта планировали до $500 млрд в течение четырёх лет.#новости #softbank #stargate #openai