Дональд Трамп потребовал, чтобы глава Intel Лип-Бу Тан ушёл в отставку

Его подозревают в связях с китайскими компаниями — в том числе военными. Источник: ReutersОб этом он написал в своей соцсети Truth Social. По словам Трампа, Лип-Бу Тан «находится в противоречивой ситуации — поэтому должен немедленно покинуть свою должность, другого решения для проблемы нет».Тан стал гендиректором Intel в марте 2025 года. До этого он возглавлял разработчика ПО для производителей чипов Cadence Design Systems. После прихода Тан объявил масштабную реорганизацию в компании с целью «реанимировать» бизнес.В апреле 2025 года Reuters сообщило, что Тан — лично или через основанные или управляемые им венчурные фонды — инвестировал в «сотни китайских компаний», некоторые из которых связаны с военными Китая. По данным издания, он вложил не менее $200 млн с марта 2012-го по декабрь 2024-го в фирмы, занимающиеся производством и разработкой микросхем.Тогда же источник Reuters говорил, что Тан продал доли в этих компаниях. Но издание ознакомилось с китайскими базами данных и убедилось, что многие инвестиции указаны как действующие.Кроме того, в июле 2025-го Cadence Design Systems признала, что нарушила правила экспортного контроля, продавая свои чипы Национальному университету оборонных технологий в Китае. Она согласилась выплатить $140 млн штрафа. Все продажи осуществлялись под руководством Тана.6 августа сенатор-республиканец Том Котт направил председателю совета директоров Intel Фрэнку Йири запрос: знала ли компания о связях Тана с китайскими фирмами и уголовном деле, которое завели против Cadence Design Systems, до того, как его нанять, и избавился ли он от этих связей, писало Reuters.Ася КарповаAI11 июля#новости #intel