Трамп назвал «успешным» главу Intel Лип-Бу Тана, которого призывал уйти в отставку

После встречи с ним.Президент США Дональд Трамп 11 августа 2025 года встретился с главой Intel, а также министром торговли Говардом Лютником и министром финансов Скоттом Бессантом, пишет The New York Times.После этого Трамп написал, что встреча была «очень интересной», а историю «успеха и восхождения» Тана назвал «восхитительной».7 августа 2025 года Трамп потребовал, чтобы глава Intel Лип-Бу Тан ушёл в отставку на фоне предполагаемых связей с китайскими компаниями, в том числе военными.На следующий день Тан ответил на эти призывы: назвал слухи о его прошлой работе «дезинформацией» и заверил, что совет директоров поддерживает его курс на реструктуризацию.До того, как возглавить Intel в марте 2025 года, Тан руководил разработчиком ПО для производителей чипов Cadence Design Systems. В июле эта компания признала, что нарушила правила экспортного контроля, продавая свои чипы Национальному университету оборонных технологий в Китае.Евгения ЕвсееваКарьера8 авгСобирался сохранить бизнес по производству чипов и купить ИИ-стартап: WSJ — о конфликте между главой Intel Лип-Бу Таном и советом директоров компании Они не договорились о планах реструктуризации. #новости #intel