Таня Боброва
Карьера

«Много дезинформации о моих прошлых ролях»: глава Intel ответил на призыв Трампа к его отставке

На фоне предполагаемых связей с китайскими компаниями, в том числе военными.

Лип-Бу Тан. Источник: AP
  • Глава Intel Лип-Бу Тан прокомментировал публичные призывы президента США Дональда Трампа к его отставке в письме сотрудникам, пишет Financial Times. Агентство Reuters писало связях Тана с китайскими компаниями, в том числе военными.
  • По словам топ-менеджера, компания «взаимодействует» с администрацией Трампа, чтобы «решить поднятые вопросы и убедиться, что у неё есть факты». Слухи о своей прошлой работе он назвал «дезинформацией».
  • До того, как возглавить Intel в марте 2025 года, Тан руководил разработчиком ПО для производителей чипов Cadence Design Systems. В июле эта компания признала, что нарушила правила экспортного контроля, продавая свои чипы Национальному университету оборонных технологий в Китае.
  • В августе 2025 года WSJ сообщило о конфликте между Таном и советом директоров Intel из-за реструктуризации, которую анонсировал топ-менеджер. Тан в письме сотрудникам сообщил, что совет «полностью поддерживает» работу по «преобразованию» компании.
Евгения Евсеева
Карьера
