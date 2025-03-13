Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
Крипто
AI
Телеграм
Право
Маркетплейсы
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Карьера

Intel объявила о назначении гендиректором Лип-Бу Тана — бывшего главу разработчика ПО для производителей чипов Cadence Design Systems

Предыдущий гендиректор Пэт Гелсингер покинул копанию в декабре 2024 года.

Лип-Бу Тан, скриншот из видео на YouTube-канале DACtv
Лип-Бу Тан, скриншот из видео на YouTube-канале DACtv
  • Лип-Бу Тан заменит временных со-гендиректоров Дэвида Цинснера и М. Дж. Холтхауса, пишет CNBC. Он также войдёт в совет директоров компании.
  • На фоне объявления о назначении нового главы акции Intel выросли на 12%. Инвесторы ожидают завершения «сложного периода», вызванного снижением продаж и неспособностью компании занять долю на быстрорастущем рынке ИИ.
  • Тан стал четвёртым гендиректором Intel за семь лет. В 2018 году из-за скандала, связанного с нетрудовыми отношениями с одной из сотрудниц, должности лишился Брайан Кржанич. Его сменил Боб Свон, но через два года ушёл из-за проблем с выпуском чипов.
  • В 2021 году компанию возглавил Пэт Гелсингер. Он планировал сделать Intel контрактным производителей чипов. Однако бизнес продолжил стагнировать, а инвесторов беспокоили крупные капитальные затраты, например, на строительство завода в Огайо за $20 млрд. Гелсингер ушёл в отставку в декабре 2024 года.
  • В феврале 2025-го СМИ узнали о возможном разделе Intel в рамках сделки с TSMC и Broadcom. Первая хочет получить контроль над американским бизнесом Intel и управлять заводами в стране, писало Bloomberg. Broadcom же интересуется покупкой подразделения Intel по разработке и продаже чипов, сообщал WSJ.
Полина Лааксо
Мнения
WSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха»

И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.

Источник фото: The Hill

#новости #intel

12 комментариев