Гендиректор Intel Пэт Гелсингер ушёл со своего поста

Причины ухода неизвестны.Пэт Гелсингер. Источник: Getty ImagesВременными соруководителями компании станут её финансовый директор Дэвид Зинснер и директор по продукту Мишель Холтхаус, передаёт CNBC.Гелсингер покинул компанию ещё 1 декабря 2024 года, сообщила Intel. Он занимал должность гендиректора с 2021 года.Как пишет CNBC, Гелсингер возглавил компанию, у которой и так были проблемы, но при нём положение только ухудшилось: Intel потеряла долю собственного рынка и не смогла выйти на рынок ИИ.Полина ЛааксоМнения21 октWSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха» И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.Гелсингер стремился сделать так, чтобы Intel сравнялась с TSMC, поэтому вкладывался в строительство заводов в США и других странах, но это было «дорогостоящее мероприятие», которое только увеличило долговую нагрузку компании.К тому же, в успехах Intel сомневались и инвесторы — особенно после того, как Nvidia «взлетела» на волне интереса к ИИ. По сравнению с 2021 годом, капитализация Intel упала в два раза — на 2 декабря 2024-го она составляет $103 млрд.Капитализация Intel с 2020-го по 2024-й. Источник: Macrotrends#новости #intel
Причины ухода неизвестныДа просто морально не выдержал конкуренции с эльбрусами.
И вот он наш победитель! Приплетатор дня определён!
А Байкал добил
Не, это потому что газ трубопроводный отказались покупать. Сейчас все беды в мире из-за этого, инфа сотка. И доставщики, доставщики еще насолили.
Туда его. Я за ряженкой пошёл
А делали бы качественные процессоры, не кидали бы своими ржавыми процессорами покупателей.
Гелсингер пытался наебать пользователей и скрыть проблему загрязнения на производстве чипов и переложить ответственность на производителей материнских плат, а был выпижжен сам