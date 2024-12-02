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Евгения Евсеева
Техника

Гендиректор Intel Пэт Гелсингер ушёл со своего поста

Причины ухода неизвестны.

Пэт Гелсингер. Источник: Getty Images
Пэт Гелсингер. Источник: Getty Images
  • Временными соруководителями компании станут её финансовый директор Дэвид Зинснер и директор по продукту Мишель Холтхаус, передаёт CNBC.
  • Гелсингер покинул компанию ещё 1 декабря 2024 года, сообщила Intel. Он занимал должность гендиректора с 2021 года.
  • Как пишет CNBC, Гелсингер возглавил компанию, у которой и так были проблемы, но при нём положение только ухудшилось: Intel потеряла долю собственного рынка и не смогла выйти на рынок ИИ.
Полина Лааксо
Мнения
WSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха»

И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.

Источник фото: The Hill
  • Гелсингер стремился сделать так, чтобы Intel сравнялась с TSMC, поэтому вкладывался в строительство заводов в США и других странах, но это было «дорогостоящее мероприятие», которое только увеличило долговую нагрузку компании.
  • К тому же, в успехах Intel сомневались и инвесторы — особенно после того, как Nvidia «взлетела» на волне интереса к ИИ. По сравнению с 2021 годом, капитализация Intel упала в два раза — на 2 декабря 2024-го она составляет $103 млрд.
Капитализация Intel с 2020-го по 2024-й. Источник: Macrotrends
Капитализация Intel с 2020-го по 2024-й. Источник: Macrotrends

#новости #intel

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30 комментариев
Вадим Д.

Причины ухода неизвестныДа просто морально не выдержал конкуренции с эльбрусами.

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Максим Исаев

И вот он наш победитель! Приплетатор дня определён!

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Redmadpanda

А Байкал добил

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Император Нолимоций

Не, это потому что газ трубопроводный отказались покупать. Сейчас все беды в мире из-за этого, инфа сотка. И доставщики, доставщики еще насолили.

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abubas//

Туда его. Я за ряженкой пошёл

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dru dru

А делали бы качественные процессоры, не кидали бы своими ржавыми процессорами покупателей.

3
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Курильщик

Гелсингер пытался наебать пользователей и скрыть проблему загрязнения на производстве чипов и переложить ответственность на производителей материнских плат, а был выпижжен сам

3
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