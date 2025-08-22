Минэкономразвития анонсировало программу возмещения затрат на IPO для малых технологических компаний

Можно будет вернуть от 15 млн до 80 млн рублей в зависимости от вида размещения и размера компании. Программа предусматривает компенсацию расходов на выпуск и размещение ценных бумаг, поиск инвесторов, аудит финансовой отчётности, подготовку инвестиционных меморандумов и услуги организаторов торгов, сообщает ведомство.В рамках биржевого размещения технологические компании с выручкой от 4 млрд до 10 млрд рублей смогут компенсировать до 80 млн рублей, малые технологические (МТК, входят в специальный реестр — vc.ru) — до 50 млн рублей. При внебиржевом, например, при помощи инвестплатформ, — до 15 млн рублей.Оператором программы по возмещению затрат на IPO будет Центр поддержки инжиниринга и инноваций. Подать заявку можно на сайте — сбор ещё не открыли.Приоритет отдадут МТК, а также более крупным компаниям, которые производят продукцию по приоритетным направлениям для технологического суверенитета страны — это авиация, автомобили, медицина, железнодорожное машиностроение и другие.#новости