«Сбер»: оплату при помощи iPhone на терминалах банка тестируют группа клиентов и сотрудники компании

Анонс опции появился на терминалах в августе 2025 года.О том, что функцию тестируют сотрудники банка, пишет ТАСС, а о «особой группе клиентов» рассказывают «РИА Новости». По данным второго издания, «широко» запустить сервис могут до конца августа 2025 года.11 августа 2025 года ТАСС сообщило, что на терминалах банка появилась надпись о скором появлении оплаты с помощью iPhone. В 2024 году в «Сбере» говорили, что планируют внедрить аналог Apple Pay во второй половине 2025-го.20 августа СМИ опубликовали видео, на котором показана «бесконтактная оплата покупки с помощью iPhone на терминале “Сбера”».Источник: «Дайджест»В 2022 году Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard после ухода платёжных систем из России. Apple Pay также отключила карты «Мир».Российские банки после этого стали предлагать решения для бесконтактной оплаты покупок: например, выпускать платёжные стикеры. В июне 2025 года ВТБ начал тестировать платёжные терминалы с поддержкой Bluetooth для бесконтактной оплаты по принципу Apple Pay. О планах запустить подобный сервис говорил и «Альфа-банк».#сбер #новости