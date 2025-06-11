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Артур Томилко
Деньги

ВТБ начал тестировать платёжные терминалы с поддержкой Bluetooth для бесконтактной оплаты по принципу Apple Pay

Пилот проходит в Москве, Московской области и Казани.

Фото ТАСС 
Фото ТАСС 
  • О тестировании технологии «Ведомостям» рассказал представитель ВТБ. Банк начал использовать терминалы, которые поддерживают новый инструмент бесконтактной оплаты «Волна» от СБП.
  • Национальная система платежных карт (НСПК) представила прототип технологии «Волна» осенью 2024 года. Она позволяет оплачивать покупки смартфоном на iOS и Andorid по принципу Apple Pay или Google Pay — поднося устройство к терминалу.
  • Решение работает на базе Bluetooth и в отличии от NFC позволяет производить оплату «на большем расстоянии от терминала», отметили в ВТБ. Его тестируют в 100 торговых точках Москвы, Московской области и Казани.
  • По данным «Ведомостей», НСПК уже протестировала эквайринговую часть технологии «Волна» с четырьмя российскими банками, но их список не раскрывали. Официально о своём участии объявляли МКБ, «Синара», ПСБ и «Дом.рф».
  • «Сбер» намерен представить собственную альтернативу Apple Pay во второй половине 2025 года. «Альфа-банк» заявлял о планах запустить бесконтактные платежи на iPhone «в 2025-м».

#новости #втб #applepay

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