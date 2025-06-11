ВТБ начал тестировать платёжные терминалы с поддержкой Bluetooth для бесконтактной оплаты по принципу Apple Pay

Пилот проходит в Москве, Московской области и Казани.Фото ТАСС О тестировании технологии «Ведомостям» рассказал представитель ВТБ. Банк начал использовать терминалы, которые поддерживают новый инструмент бесконтактной оплаты «Волна» от СБП.Национальная система платежных карт (НСПК) представила прототип технологии «Волна» осенью 2024 года. Она позволяет оплачивать покупки смартфоном на iOS и Andorid по принципу Apple Pay или Google Pay — поднося устройство к терминалу. Решение работает на базе Bluetooth и в отличии от NFC позволяет производить оплату «на большем расстоянии от терминала», отметили в ВТБ. Его тестируют в 100 торговых точках Москвы, Московской области и Казани.По данным «Ведомостей», НСПК уже протестировала эквайринговую часть технологии «Волна» с четырьмя российскими банками, но их список не раскрывали. Официально о своём участии объявляли МКБ, «Синара», ПСБ и «Дом.рф».«Сбер» намерен представить собственную альтернативу Apple Pay во второй половине 2025 года. «Альфа-банк» заявлял о планах запустить бесконтактные платежи на iPhone «в 2025-м». #новости #втб #applepay