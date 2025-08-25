Популярное
Артур Томилко
Деньги

В App Store появилось приложение «Сбера» с функцией бесконтактной оплаты через iPhone

Оно называется «Активы Онлайн».

  • О релизе банк объявил в своём Telegram-канале. Приложение замаскировано под сервис учёта расходов на автомобиль.
  • В нём среди прочего доступна функция бесконтактной оплаты с помощью iPhone, отметили в «Сбере».
  • Чтобы она заработала, нужно разрешить сервису доступ к Bluetooth. Для оплаты необходимо открыть приложение, поднести телефон к терминалу и подтвердить операцию.
  • Работает ли функция с терминалами других банков, кроме «Сбера», не уточняется.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • 11 августа 2025 года ТАСС сообщило, что на терминалах банка появилась надпись о скором появлении оплаты с помощью iPhone. В 2024 году в «Сбере» говорили, что планируют внедрить аналог Apple Pay во второй половине 2025-го.
  • 20 августа СМИ опубликовали видео, на котором показана «бесконтактная оплата покупки с помощью iPhone на терминале “Сбера”». После этого в банке подтвердили, что функцию тестируют группа клиентов и сотрудники.

#новости #сбер

26
10
1
109 комментариев