TSMC откажется от китайского оборудования при производстве «передовых» чипов — Nikkei

Компания опасается возможных ограничений со стороны США, которые нарушат производственный процесс.Источник: BloombergTSMC планирует исключить использование китайского оборудования на своих «самых передовых» производственных линиях, пишет Nikkei со ссылкой на источники.Речь идёт о «самых продвинутых» 2-нм чипах, массовое производство которых TSMC собирается запустить на двух тайваньских заводах до конца 2025 года. Компания также строит фабрику в Аризоне — в будущем на ней планируют разместить до 30% «передовых» мощностей.Помимо этого, TSMC проверяет все используемые материалы и химикаты, чтобы сократить зависимость от китайских поставщиков на своих заводах на Тайване и в США.Опасения TSMC связаны с возможными ограничениями со стороны правительства США для компаний, которые получали господдержку, указывает издание. В конце 2024 года Минторг США выделил TSMC субсидии в размере $6,6 млрд на производство полупроводников в США.В августе 2025 года Reuters писало, что Минторг США рассматривает возможность получения акций Micron, TSMC, Samsung и других производителей чипов, которым выделяли господдержку.#новости #tsmc