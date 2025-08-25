Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Путешествия
Деньги
Инвестиции
Образование
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Деньги

TSMC откажется от китайского оборудования при производстве «передовых» чипов — Nikkei

Компания опасается возможных ограничений со стороны США, которые нарушат производственный процесс.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • TSMC планирует исключить использование китайского оборудования на своих «самых передовых» производственных линиях, пишет Nikkei со ссылкой на источники.
  • Речь идёт о «самых продвинутых» 2-нм чипах, массовое производство которых TSMC собирается запустить на двух тайваньских заводах до конца 2025 года. Компания также строит фабрику в Аризоне — в будущем на ней планируют разместить до 30% «передовых» мощностей.
  • Помимо этого, TSMC проверяет все используемые материалы и химикаты, чтобы сократить зависимость от китайских поставщиков на своих заводах на Тайване и в США.
  • Опасения TSMC связаны с возможными ограничениями со стороны правительства США для компаний, которые получали господдержку, указывает издание. В конце 2024 года Минторг США выделил TSMC субсидии в размере $6,6 млрд на производство полупроводников в США.
  • В августе 2025 года Reuters писало, что Минторг США рассматривает возможность получения акций Micron, TSMC, Samsung и других производителей чипов, которым выделяли господдержку.

#новости #tsmc

2
1
1
22 комментария