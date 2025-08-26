Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Десять банковских карт на одного человека и самозапрет на звонки с иностранных номеров: Минцифры подготовило второй пакет мер против кибермошенников

Пока его только обсуждают.

  • Всего во второй антифрод-пакет вошло около 20 инициатив. Законопроект выставили на общественное обсуждение, которое продлится до 16 сентября 2025 года. Первый приняли весной 2025 года. В него вошли запрет на использование иностранных мессенджеров госслужащими и бизнесом, блокировка спам-звонков, ужесточение оборота SIM-карт и другие меры.
  • Среди новых, например, возможность установить самозапрет на звонки с иностранных номеров — изначально планировалось блокировать их по умолчанию. При этом все такие звонки будут обязательно маркироваться.
  • Вводится наказание за мошенничество, кражи и вымогательство при помощи ИИ — штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет.
  • Операторы будут обязаны передавать в систему «Антифрод» информацию о номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические звонки.
  • Появится механизм компенсации ущерба: если оператор не принял «меры противодействия», возвращать украденную сумму должен он. Если же оператор предупредил о мошенническом звонке, но бездействовал банк, вернуть деньги обязан последний. Возместить ущерб нужно в течение 30 дней.
  • Фишинговые сайты будут блокировать без суда. Восстановить аккаунт на Госуслугах можно будет с помощью биометрии. Также на платформе создадут единую форму согласий — чтобы пользователь мог видеть, где и с кем делился персональными данными, а также отозвать разрешение на обработку информации.
  • Кроме того, расширятся меры по борьбе с дропперами — для этого ограничат до десяти штук количество банковских карт, которые может оформить на себя один человек.
Артур Томилко
Деньги
РБК: операторы и банки поспорили — кто должен возмещать ущерб от мошенников

Банки считают, что операторы должны компенсировать деньги, украденные с банковских счетов, если пропустили мошеннический звонок.

105 комментариев