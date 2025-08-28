Основательница Wildberries Татьяна Ким вновь возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes

Её состояние — $7,1 млрд.Источник: «Ведомости»Она возглавляла рейтинг в 2021-м, 2023-м и 2024 году. Forbes отмечает, что год для Ким выдался «неспокойным»: из-за реструктуризации, полного перехода под её контроль Wildberries, развода с мужем и возвращения девичьей фамилии.Есть две основные категории новичков: наследницы (дочери или вдовы участников рейтинга богатейших бизнесменов России) и супруги при совместном ведении или юридическом оформлении бизнеса.Среди них — Татьяна Володина, контролирующая «Алькор и Ко» ($1,15 млрд), Светлана Рыбальченко, сестра Михаила Федяева, сооснователя «Сибирского делового союза» ($900 млн), а также Оксана Савельева ($750 млн), дочь председателя правления и акционера «Банк Санкт-Петербург» Александра Савельева, и Кирияки Саввиди ($500 млн), супруга Ивана Саввиди.Число женщин-миллиардеров выросло до девяти (в 2024-м их было восемь, в 2023-м — семь). Из них пятеро — частные инвесторы. Среди остальных — президент Inteco Management Елена Батурина ($1,3 млрд) и гендиректор «БФА-Девелопмент» Людмила Коган ($1,2 млрд). #новости #wildberries #татьянаким