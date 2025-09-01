Китайский банк Heihe Rural перестал принимать платежи из России — «Ведомости»

Банк попал под санкции ЕС в июле 2025 года. Источник: «Яндекс Карты»Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в двух отечественных банках и четырех импортёров, столкнувшихся с проблемой. Как отмечает издание, банк был один из последних, что открывал корреспондентские счета российским неподсанкционным кредитным организациям.Heihe Rural попал под санкции ЕС 19 июля 2025 года, после этого платежи из российских банков в течение месяца проходили без проблем.По словам одного из импортёров, платежи в Heihe Rural перестали принимать на прошлой неделе (с 25 по 31 августа 2025 года). В банке связывают это с «настройкой внутренней инфраструктуры» и «обновлением систем».Как заявил руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий, приостановка работы с российскими банками фактически началась 11 августа.Другие китайские банки отказываются принимать деньги из Heihe Rural, в банке не знают, что с этим делать, и поэтому не принимают платежи из России, пояснил глава платёжного агента Money Roo Алексей Останин.#новости #китай