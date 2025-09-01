Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Китайский банк Heihe Rural перестал принимать платежи из России — «Ведомости»

Банк попал под санкции ЕС в июле 2025 года.

Источник: «Яндекс Карты»
  • Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в двух отечественных банках и четырех импортёров, столкнувшихся с проблемой. Как отмечает издание, банк был один из последних, что открывал корреспондентские счета российским неподсанкционным кредитным организациям.
  • Heihe Rural попал под санкции ЕС 19 июля 2025 года, после этого платежи из российских банков в течение месяца проходили без проблем.
  • По словам одного из импортёров, платежи в Heihe Rural перестали принимать на прошлой неделе (с 25 по 31 августа 2025 года). В банке связывают это с «настройкой внутренней инфраструктуры» и «обновлением систем».
  • Как заявил руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий, приостановка работы с российскими банками фактически началась 11 августа.
  • Другие китайские банки отказываются принимать деньги из Heihe Rural, в банке не знают, что с этим делать, и поэтому не принимают платежи из России, пояснил глава платёжного агента Money Roo Алексей Останин.

#новости #китай

