Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Деньги

Kraft Heinz разделится на две публичные компании для «повышения эффективности»

Названия новых структур объявят позже.

Источник: Kraft Heinz
Источник: Kraft Heinz
  • Процесс разделения завершится ко второй половине 2026 года, говорится в заявлении Kraft Heinz. Компании Kraft и Heinz объединились в 2015 году в рамках сделки на $46 млрд.
  • Одна из новых компаний займётся производством соусов и продуктов длительного хранения — в неё войдут такие бренды, как Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese. По данным Kraft Heinz, это подразделение генерирует около $15,4 млрд выручки в год.
  • Вторая компания сосредоточится на «менее быстрорастущих продуктах повседневного спроса», отмечает Bloomberg. Например, туда войдут бренд готовых завтраков Lunchables и мясная продукция Oscar Mayer. Выручка этого подразделения в 2024 году составила $10,4 млрд.
  • По словам председателя совета директоров Kraft Heinz Мигеля Патрисио, разделение позволит «повысить эффективность и лучше распределить ресурсы для раскрытия потенциала каждого бренда».
  • Изменения в структуре Kraft Heinz происходят на фоне аналогичных шагов со стороны других компаний в сфере производства продуктов и напитков, подчёркивает издание. В августе 2025 года Keurig Dr Pepper объявила о планах разделить свои направления напитков и кофе после покупки нидерландской JDE Peet’s.
  • В августе 2025 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета уменьшила стоимость своей доли в Kraft Heinz на $3,76 млрд. В 2019 году компания уже снижала стоимость своей доли — на $3 млрд.

#новости #kraftheinz

3 комментария