Kraft Heinz разделится на две публичные компании для «повышения эффективности»

Названия новых структур объявят позже. Источник: Kraft HeinzПроцесс разделения завершится ко второй половине 2026 года, говорится в заявлении Kraft Heinz. Компании Kraft и Heinz объединились в 2015 году в рамках сделки на $46 млрд.Одна из новых компаний займётся производством соусов и продуктов длительного хранения — в неё войдут такие бренды, как Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese. По данным Kraft Heinz, это подразделение генерирует около $15,4 млрд выручки в год. Вторая компания сосредоточится на «менее быстрорастущих продуктах повседневного спроса», отмечает Bloomberg. Например, туда войдут бренд готовых завтраков Lunchables и мясная продукция Oscar Mayer. Выручка этого подразделения в 2024 году составила $10,4 млрд.По словам председателя совета директоров Kraft Heinz Мигеля Патрисио, разделение позволит «повысить эффективность и лучше распределить ресурсы для раскрытия потенциала каждого бренда». Изменения в структуре Kraft Heinz происходят на фоне аналогичных шагов со стороны других компаний в сфере производства продуктов и напитков, подчёркивает издание. В августе 2025 года Keurig Dr Pepper объявила о планах разделить свои направления напитков и кофе после покупки нидерландской JDE Peet’s.В августе 2025 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета уменьшила стоимость своей доли в Kraft Heinz на $3,76 млрд. В 2019 году компания уже снижала стоимость своей доли — на $3 млрд.#новости #kraftheinz