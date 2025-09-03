Люксовый круиз на Северный полюс для «российской элиты» сорвался из-за ареста в США криптобизнесмена Юрия Гугнина — FT

Цены на каюты доходили до $200 тысяч, а на борту якобы должна была выступить группа «Ленинград».Юрий Гугнин. Источник: Financial TimesНесостоявшийся круиз должен был начаться летом 2025 года на норвежском острове Шпицберген и продлиться около двух недель, пишет Financial Times. Внести оплату успели 165 человек — представители «российской элиты». При этом всех гостей проверили: входят ли они в санкционные списки и есть ли у них шенгенская виза.По данным FT, цены на круиз начинались от $70 тысяч и доходили до $200 тысяч за каюту. На борту планировалось выступление группы «Ленинград», а среди пассажиров значились «предприниматели и звёзды», включая сотрудников «Газпрома» и главу ИИ-лаборатории «Яндекса».В ходе путешествия туристы должны были достичь Северного полюса и высадиться на лёд для участия в «легендарной вечеринке» с диджеями, гриль-баром и купанием в «ледяной воде».Организатором круиза выступал зарегистрированный в Дубае туроператор TRVL. Путешествие планировалось на полярном судне Ponant Le Commandant Charcot, которое принадлежит французской компании Ponant. Её владелец — миллиардер Франсуа Пино, которому также принадлежит модный дом Gucci.Судно Le Commandant Charcot. Источник: PonantПлатёжным посредником между компаниями выступил российский криптобизнесмен Юрий Гугнин, но в июне 2025 года его арестовали в США по подозрению в мошенничестве и отмывании более $500 млн. После этого Ponant расторгла договор и отказалась возвращать TRVL $5,5 млн уже уплаченных средств.Французская компания сослалась на арест Гугнина и заявила, что это «серьёзное нарушение, подрывающее законность и честность деловых отношений». TRVL подала иск во французский суд — туроператор требует от Ponant $7 млн в качестве возмещения убытков и компенсации. Кроме того, адвокаты TRVL заявили, что оплатившие свои каюты клиенты также могут подать в суд на Ponant, отмечает издание со ссылкой на судебные документы.#новости