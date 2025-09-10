Популярное
Таня Боброва
Деньги

ЦБ поднял курс доллара почти на 1,7 рубля — он превысил 84 рубля впервые с апреля 2025 года

Официальный курс евро выше 99 рублей впервые с февраля 2025-го.

  • Центробанк повысил курс доллара на 11 сентября 2025 года на 1,68 рубля — до 84,92 рубля. Курс евро вырос на 1,79 рубля и составил 99,82 рубля. Курс юаня — на 20 копеек, почти до 11,9 рубля.
  • Как отмечает «РБК Инвестиции», в прошлый раз официальный курс доллара превышал уровень в 84 рубля 12 апреля 2025 года. Евро не был выше 99 рублей с 12 февраля 2025-го.
  • По мнению экспертов «Риком-Траст», которое приводит издание, среди причин ослабления рубля — ухудшение платёжного баланса России, повышение спроса на валюту, волатильность сырьевых цен и геополитическая неопределённость.
  • Глава отдела исследований инвестстратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев считает, что ослабление рубля ускорилось «на волне ликвидации инвесторами ранее накопленных рублёвых позиций».
  • С декабря 2024 года ЦБ учитывает объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка для расчёта курсов валют к рублю. До этого регулятор использовал отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом рынке. На Мосбирже торги долларом и евро не проводят с лета 2024 года после попадания площадки под санкции США.
Полина Лааксо
Деньги
Внебиржевой курс доллара превышал 87 рублей

К 12:03 мск опустился до 85,47 рубля за $1, следует из данных Investing.com.

